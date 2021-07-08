Широков высказался об уходе Черчесова и отказался считать его плохим тренером

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал уход Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды. Его слова в четверг, 8 июля, приводит Sport24.

«Черчесова нельзя назвать плохим тренером, просто у каждого специалиста есть свой цикл, его подошел к концу. После увольнения Черчесова сразу хорошо в российском футболе все не станет. Нет результата не из-за Черчесова», — отметил Широков.

По его мнению, последние результаты сборной говорили сами за себя. При этом Широков признался, что не радуется уходу Черчесова. Бывший футболист допустил, что решение об увольнении специалиста могло быть принято после скандальной пресс-конференции.

Об увольнении Черчесова стало известно ранее 8 июля. В РФС заявили, что приняли совместное решение о расторжении контракта с 57-летним специалистом и занялись поисками кандидатов на замену. При этом бывший тренер сборной отказался от неустойки.

После неудачного выступления на Евро, в ходе которого сборная России не смогла выйти в плей-офф, Черчесов дал пресс-конференцию. В ее рамках он отказался уходить в отставку и назвал себя «солдатом своей страны» и «полевым командиром». Его выступление вызвало негативную реакцию общественности.