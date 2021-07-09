Вирусолог оценил данные о главном источнике появления индийского штамма в России

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил озвученные главой Роспотребнадзора Анной Поповой данные о главных источниках появления нового индийского штамма коронавируса «дельта-плюс» в России. В интервью «Ленте.ру» он заявил, что ограничение авиасообщения со странами, откуда идут сообщения о новых штаммах, вполне оправдано.

«Штаммы "дельта", "британский" и другие — уже в России. SARS CoV-2 переносится самолетами, эти штаммы завезли раньше, и опасен скорее привоз других новых штаммов, чем уже известных. Поэтому ограничение авиасообщения со странами, откуда идут сообщения о таких новых штаммах, причем с опережением — оправдано», — сообщил Аграновский.

Резюмируя, врач отметил, что единственный способ противостоять новым штаммам и остановить эпидемию заключается в вакцинации.

Ранее Анна Попова сообщила, что около 66 процентов всех штаммов коронавирусной инфекции, которые были выявлены в России с начала лета — это «дельта».