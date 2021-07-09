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Cмертельная стрельба с резней возле детского сада произошла во Франции

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Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Стрельба произошла возле детского сада во французском Марселе. В результате погиб мужчина. Три человека получили ножевые ранения и госпитализированы, сообщает BFM.

Смертельный инцидент случился вечером в одиннадцатом округе Марселя. Прибывшие по вызову полицейские увидели 18-летнего юношу, который скончался от огнестрельного ранения. Сообщается, что он был известен полиции как человек, связанный с оборотом нелегальных психоактивных веществ.

В том же инциденте от ножевых ранений пострадали три человека. Об их состоянии ничего не известно. Точных подробностей пока не сообщалось, также не ясно, был ли стрелявший тем, кто напал на прохожих с ножом. Подозреваемый скрылся с места преступления, его разыскивают.

25 июня темнокожий мужчина с ножом набросился на людей в немецком Вюрцбурге. В результате атаки погибли три человека, получили ранения еще шестеро. Нападавший был ранен и задержан. Отмечается, что все погибшие — женщины.

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