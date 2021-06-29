В смертельной резне в Германии увидели исламистский мотив

Следствие не исключает возможного исламистского мотива у недавнего нападения с ножом в немецком Вюрцбурге. В деле увидели такое объяснение и передали его на рассмотрение силовикам, занимающимся терроризмом, пишет Tagesschau.

Отмечается, что следствие считает исламистский мотив очевидным, но пока неясно, был ли нападавший связан с какой-либо террористической группировкой или же действовал отдельно. Также вопросы вызывает вменяемость преступника — этим займутся медицинские эксперты.

Нападение в Вюрцбурге произошло 25 июня. В результате атаки мужчины с ножом погибли три человека, получили ранения еще шестеро. Нападавший был ранен и задержан. Отмечается, что все погибшие оказались женщинами.

В октябре 2020-го 20-летний сириец по имени Абдулла аль-Х. напал на прохожих в Дрездене. Позднее стало известно, что он давно числится в Германии как воинствующий экстремист. Из-за ранений 55-летний мужчина из Крефельда позже скончался в больнице.