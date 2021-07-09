В Китае нашли способ отвадить подростков от видеоигр по ночам

Власти Китая нашли способ отвадить подростков от видеоигр по ночам. В стране запустили систему распознавания лиц для отслеживания геймеров. Об этом пишет The New York Times.

Технология, которую разработала компания Tencent, получила названия «Полночный патруль». Она будет получать данные из центральной системы общественной безопасности Китая. Благодаря этому система сможет определять несовершеннолетних, которые выдают себя за взрослых и играют с 22:00 до 8:00.

При регистрации в играх от пользователя потребуется выполнить сканирование лица и настоящее имя. Любой, кто откажется от этой процедуры, будет рассматриваться как несовершеннолетний и будет лишен доступа к игре в вечернее и ночное время. Пока что «Полуночный патруль» будет запущен в 60 популярных играх, позже в программу будут включены и другие игры.

Ранее ирландские ученые признали, что компьютерные игры полезны в борьбе с рядом психических болезней: они благотворно влияют на людей с тревожными расстройствами и депрессией и даже могут быть полезнее, чем традиционные методы лечения. При этом абсолютно все игры, которые были рассмотрены в работе, помогают справиться с переживаниями, улучшают настроение и дают чувство удовольствия.

