В Российском союзе туриндустрии оценили предложение вакцинировать отдыхающих

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин оценил предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева начать вакцинировать отдыхающих на Кубани с 1 августа. В интервью «Ленте.ру» он заявил, что это решение может снизить поток туристов.

«Курортный сезон, безопасность, вакцинация — вещи связанные, но нельзя их так уж впрямую перемешивать. С 1 июля принимают с ПЦР-тестами, насильно их никто вакцинировать не сможет. А как будет дальше непонятно. Их что будут выселять, если они не вакцинируются? На сегодня пока изменений в постановлении я не видел, но то, что уже приняли, два раза менялось. В том числе туда забыли включить тех, кто переболел и детей до 14 лет. То что постоянно вносятся изменения говорит о том, что такого уровня документы прорабатывать прежде всего с федеральными органами», — отметил Барзыкин.

Он уверен, что это было не последнее решение и постановление еще будут корректировать. По мнению Барзыкина, в вопросе обеспечения мер безопасности властям Краснодарского края необходимо присмотреться к опыту других регионов. Вице-президент РСТ привел в пример Карелию, Бурятию и Подмосковье, где также ввели ограничительные меры, однако остановились лишь на ПЦР-тестах. По его словам, это не привело к нанесению ущерба туристическому потоку, а вот предложение Вениамина Кондратьева может.

«Сейчас есть предложение, чтобы люди вакцинировались по приезде, но тут возникают вопросы как это будет реализовано. Потому что не все даже местные сотрудники отрасли обслуживания вакцинированы. Да и это же вроде как добровольное дело. Вот эти все неопределенности, они, конечно, влияют на спрос. С одной стороны важно, чтобы была безопасность обеспечена, а с другой — чтобы не было сложно выполнимых требований, иначе просто будут обходить, ловчить, не выполнять», — подчеркнул Барзыкин.

По его словам, в первую очередь такая мера навредит организованным туристам, то есть тем, кто путешествует через туроператоров.

«По разным оценкам и их заявлениям от 15 до 30 процентов туристов, которые планировали приехать в августе, отказываются от путевок. Пока не видно резкого снижения, но с первого августа, когда в неопределенном формате людей собираются либо вакцинировать, либо выселять — будет сложнее. Люди пойдут в частный сектор», — сказал Барзыкин.

Подводя итог, он отметил: «Мне представляется, что необходимые меры, коей является безопасность безусловно, решать адекватными последовательными механизмами».

Ранее стало известно, что с 1 июля туристы смогут заселиться в гостиницы и пансионаты только при наличии ПЦР-теста или сертификата о прохождении полного курса вакцинации. Кроме того, с 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только вакцинированных туристов. Исключение будет сделано только для тех путешественников, у которых есть медицинские противопоказания к прививке.