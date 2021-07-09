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Сбежавшего после жесткой посадки вертолета на Кавказе пилота искали шесть дней

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Фото: телеграм-канал «112»

Спустя шесть дней найден пилот вертолета, который совершил жесткую посадку на Кавказе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В настоящее время пилота допрашивают следователи. По его словам, он убежал, потому что испугался наказания. Уточняется, что на борту не обнаружили его документов. Полет, по предварительной информации, был несанкционированным.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии жестко сел вертолет при проведении сельскохозяйственных работ. ЧП произошло недалеко от города Прохладный. Известно, что вертолет был частным, а в кабине находился только один пилот. После жесткой посадки он не пострадал и скрылся с места происшествия.

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