Украина выдвинула ультиматум по Донбассу

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский выдвинул ультиматум по Донбассу. Он заявил в эфире телеканала «НАШ», что переговорный процесс заблокирован из-за присутствия представительницы со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майи Пироговой.

По словам Казанского, Пирогова была осуждена за терроризм после 2014 года и попадала в поле зрения силовых структур еще в середине 2000-х годов за экономические преступления и мошенничество.

«Это позиция украинской делегации, которая четко заявила, что Украина не будет вести переговоры, пока есть этот человек. Ее приводят ради провокаций. Наша позиция очень простая: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить», — подчеркнул представитель Украины.

Аналогичный ультиматум выдвинул в апреле 2021 года глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. По его словам, он обратился к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау с требованием исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Майю Пирогову.

