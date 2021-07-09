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Мать россиянина Винника рассказала о «пытках» над сыном во французской тюрьме

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Александр Винник
Александр Винник
Фото: Petros Giannakouris / AP

Мать российского «криптовалютного короля» Александра Винника, полтора года отбывающего срок во французской тюрьме, рассказала об условиях содержания сына. Ее слова передает РИА Новости.

По словам женщины, ее сын сидит в одиночной камере, хотя по европейским законам это считается пыткой. «Значит, в Европе можно применять пытки к россиянам? Он с 20 января 2020 года сидит в одиночной камере. Разве можно столько пытать человека? Я хочу спросить у правительства Франции: разве можно так поступать с людьми? Нас считают за нелюдей?» — заявила Вера Винник.

Мать арестованного россиянина добавила, что ее сын находится в очень плохом состоянии. «Сейчас Сашино состояние плохое. Во-первых, он ожидал, что его оправдают полностью. Он знает, что ничего противоправного не делал», — заключила она.

Александр Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, когда проводил отпуск на севере Греции. Затем сообщалось о намерении экстрадировать Винника в Штаты, где ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. В марте и апреле 2018-го арестованный обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере. 24 января 2020 года Винника экстрадировали во Францию, где его также подозревают в краже личных данных и вымогательстве.

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