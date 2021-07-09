Мать россиянина Винника рассказала о «пытках» над сыном во французской тюрьме

Мать российского «криптовалютного короля» Александра Винника, полтора года отбывающего срок во французской тюрьме, рассказала об условиях содержания сына. Ее слова передает РИА Новости.

По словам женщины, ее сын сидит в одиночной камере, хотя по европейским законам это считается пыткой. «Значит, в Европе можно применять пытки к россиянам? Он с 20 января 2020 года сидит в одиночной камере. Разве можно столько пытать человека? Я хочу спросить у правительства Франции: разве можно так поступать с людьми? Нас считают за нелюдей?» — заявила Вера Винник.

Мать арестованного россиянина добавила, что ее сын находится в очень плохом состоянии. «Сейчас Сашино состояние плохое. Во-первых, он ожидал, что его оправдают полностью. Он знает, что ничего противоправного не делал», — заключила она.

Александр Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, когда проводил отпуск на севере Греции. Затем сообщалось о намерении экстрадировать Винника в Штаты, где ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. В марте и апреле 2018-го арестованный обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере. 24 января 2020 года Винника экстрадировали во Францию, где его также подозревают в краже личных данных и вымогательстве.