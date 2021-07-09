Российский «Зевс» получит лазерное оружие

Российский перспективный космический буксир «Зевс» может получить лазерное оружие, способное выводить из строя спутники противника, сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы конструкторского бюро «Арсенал».

Отмечается, что в 2018-2019 годах организация провела исследовательские работы, целью которых стало выяснение возможности буксира «воздействовать с помощью электромагнитного излучения на радиоэлектронные средства систем управления, разведки, связи и навигации; направленной передачи энергии лазерным излучением».

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В мае агентство, ссылаясь на материалы Исследовательского центра имени Келдыша, сообщало, что космический ядерный буксир «Зевс» с энергодвигательной установкой мегаваттного класса можно задействовать в российской системе противовоздушной обороны (ПВО).

В октябре 2020 года член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил, что Россия могла бы догнать США по лунной программе, если бы создала ядерный буксир.

В сентябре того же года исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что «Роскосмос» до конца текущего года запланировал подписание контракта, предполагающего разработку атомного космобуксира «Нуклон», который в 2030 году будет запущен к одному из спутников Юпитера.