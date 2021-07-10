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Ученые рассказали о симптомах COVID-19 в течение полугода после заражения

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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Сингапурские ученые из национального центра инфекционных заболеваний рассказали о проявлении симптомов COVID-19 в течение полугода после заражения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам экспертов, симптомы могут проявляться продолжительное время, и это совсем не зависит от того, насколько легко или тяжело протекала сама болезнь. «Исследование показало, что, кроме легких, которые поражаются вирусом в первую очередь, другие органы также получают значительный ущерб», — заключил один из авторов исследования Барнаби Янг.

Он пояснил, что у некоторых пациентов возникали проблемы с сосудами. Причем наименее всего так называемому постковидному синдрому подвержены этнические китайцы старше 65 лет. Но объяснения этому ученые пока не нашли.

Ранее доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов оценил вероятность заразиться «дельта»-штаммом коронавируса, если не носить маску. «Особенно когда нет масок, вероятность заразиться больше минимум в два раза. Вот и главное его отличие от предыдущего варианта», — подчеркнул он. Нетесов добавил, что и первый вариант также распространялся на улице, поэтому было необходимо носить средства индивидуальной защиты. Также, по его словам, большинство пациентов перенесли COVID-19 дважды или больше только на словах или диагностировали заболевание самостоятельно.

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