Хоккеиста сборной России дисквалифицировали за допинг после завершения карьеры

Хоккеиста сборной России Андрея Маркова дисквалифицировали за допинг после завершения карьеры. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен рассказал, что был отстранен на полтора года Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), несмотря на то, что уже не выступал. Отмечается, что Марков должен был подать заявление в РУСАДА, однако он об этом не знал, вследствие чего проверки продолжались.

Сотрудники РУСАДА попытались взять у него допинг-пробы, однако хоккеист не сообщил о своем местоположении. По версии агентства, спортсмен уклонился от сдачи допинг-проб. Из-за дисквалификации ему пришлось расторгнуть контракт с Витязем, где он собирался работать тренером, посреди подготовки к сезону. «При этой дисквалификации я не могу работать даже массажистом! Даже коньки не могу точить!» — подытожил он.

Марков становился двукратным чемпионом России вместе с московским «Динамо», а в составе казанского «Ак Барса» — обладателем Кубка Гагарина. На его счету также победа на чемпионате мира в составе сборной России.