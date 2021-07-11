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Названа возможная причина крупных пожаров в Челябинской области

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Правоохранительные органы Челябинской области назвали возможную причину крупных пожаров в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительной версии, крупные очаги огня около населенных пунктов Джабык, Париж и Мочаги могли возникнуть из-за попадания молний в деревья во время сухих гроз. Кроме того, проверяется версия человеческого фактора.

Сильный пожар в Карталинском районе начался 8 июля, а к 9 июля природные пожары в Челябинской области распространились на два населенных пункта Джабык и Запасное, всего сгорело 71 строение, в том числе 46 жилых домов. 10 июля охваченная огнем площадь выросла до 14 тысяч гектаров. По последним данным, всего сгорело 72 строения, в том числе 46 жилых домов.

Пожарные и сотрудники других экстренных служб сумели спасти от огня более 1800 домов. Президент России Владимир Путин поручил отправить отдыхать на Черное море детей, эвакуированных из-за пожаров в регионе.

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