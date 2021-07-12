Критиков темнокожих футболистов сборной Англии назвали трусливыми крысами

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд в Instagram раскритиковал критиков темнокожих футболистов национальной команды.

Спортсмен назвал тех, кто оскорбляет игроков на расовой почве, «невежественными и трусливыми крысами, изрыгающими свои отвратительные чувства». По его мнению, после финального матча чемпионата Европы социальные сети превратились в токсичное и безопасное для расистов место. Фердинанд посчитал, что руководители социальных медиа должны защитить темнокожих игроков.

В финале Евро сборная Англии проиграла Италии в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1. Три промаха в серии одиннадцатиметровых ударов совершили темнокожие игроки англичан Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо.

После этого игроки стали объектами травли в соцсетях. Футбольная ассоциация Англии (FA) осудила болельщиков за расистские нападки и пообещала наказать виновных.

