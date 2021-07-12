Ветерана MMA обнаружили мертвым в тюремной камере

Американского бойца смешанного стиля (MMA) Трэвиса Фултона обнаружили мертвым в тюремной камере. Об этом сообщает MMA Fighting.

44-летний Фултон содержался в тюрьме округа Линн, штата Айова. Спортсмена обвинили в распространении детской порнографии.

Отмечается, что за два дня до своей смерти Фултон собирался признаться в двух из четырех предъявленных ему обвинений — в сексуальной эксплуатации ребенка и хранении детской порнографии. Вскрытие тела Фултона еще не проведено, однако в полиции склоняются к версии, что американец совершил самоубийство.

На счету Фултона более 300 поединков по правилам MMA. Американец одержал 255 побед и потерпел 54 поражения. Десять поединков с его участием завершились вничью. Профессиональную карьеру спортсмен начал в 1996 году.