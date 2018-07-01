У изобразившего инфаркт во время поединка бойца MMA дрогнуло сердце

@Grabaka_Hitman / Twitter

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Джонатан Айви схватился за сердце в поединке с Трэвисом Фултоном, после чего повалил соперника на пол, нанес ряд ударов, но не стал доводить бой до победы. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте пользователя Caposa.

На кадрах видно, как после полученного удара Айви хватается за сердце. По мнению пользователя Caposa, боец таким образом изобразил сердечный приступ, чем отвлек соперника. Обманув Фултона, Айви повалил соперника на землю и начал его добивать. Тем не менее сам же боец не смог довести дело до конца. Айви прекратил наносить удары сопернику, не дожидаясь команды рефери, после чего сам постучал три раза по полу, осуществив сдачу поединка.

По мнению пользователя Caposa, Айви не смог избить своего идола. Комментаторы поединка оценили произошедшее как проявление уважения.

В активе 42-летнего Айви 98 профессиональных боев по правилам MMA. Американец 32 раза выходил победителем, 56 раз проиграл. Один бой признан несостоявшимся.

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