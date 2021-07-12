В российском регионе объявили предупреждение из-за 37-градусной жары

В Белгородской области спасатели объявили штормовое предупреждение по региону из-за 37 градусной жары. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

«По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 июля 2021 года местами по Белгородской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 35-37 градусов», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили жителей, что следует избегать поездок в лес, соблюдать осторожность при разведении огня, носить светлую одежду и головной убор. Также стоит исключить из рациона алкогольные напитки, так как они негативно повлияют на состояние здоровья.

В случае теплового поражения нужно отойти в тень и попытаться охладить свое тело. Кроме того, спасатели советуют медленно выпить большое количество воды, говорится в сообщении.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Крыму. По данным МЧС, на регион надвигается новая волна ливней и гроз. В ведомстве уточнили, что непогода может стать причиной подтоплений территорий.