Россия
 
Последние новости
В Госдуме оценили призыв для Германии покинуть ЕС и объединиться с Россией
Эпидемиолог назвала сроки нового всплеска заболеваемости COVID-19 в России
На избивших победительницу популярного шоу завели уголовное дело
Туристы попытались сделать селфи во время дождя и погибли
Открывший онлайн-фотошколу россиянин рассказал о проверке работ с Манхэттена
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье за 140 тысяч рублей и нарвалась на критику
Грузинская оппозиция вынесет правительству импичмент
В Кремле оценили решение ЕС о продлении санкций против России
Аргентинские ученые доказали эффективность вакцины «Спутник V»
Лечение рака в России стало недоступным из-за реформы ОМС
Новости партнеров
Прослушать новость

В российском регионе объявили предупреждение из-за 37-градусной жары

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Белгородской области спасатели объявили штормовое предупреждение по региону из-за 37 градусной жары. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

«По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 июля 2021 года местами по Белгородской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 35-37 градусов», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили жителей, что следует избегать поездок в лес, соблюдать осторожность при разведении огня, носить светлую одежду и головной убор. Также стоит исключить из рациона алкогольные напитки, так как они негативно повлияют на состояние здоровья.

В случае теплового поражения нужно отойти в тень и попытаться охладить свое тело. Кроме того, спасатели советуют медленно выпить большое количество воды, говорится в сообщении.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Крыму. По данным МЧС, на регион надвигается новая волна ливней и гроз. В ведомстве уточнили, что непогода может стать причиной подтоплений территорий.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В МЧС рассказали о продолжительности сильной жары в Москве
Синоптик предупредил о жаркой второй половине лета на Юге России
Переполненный туристами после наводнения в Сочи пляж попал на видео