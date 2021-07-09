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Синоптик предупредил о жаркой второй половине лета на Юге России

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Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Вторая половина лета в южной части России будет жаркой и солнечной. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает ТАСС.

Синоптик отметил, что катаклизмы, которые пришли на Юг России в первой половине лета, не повторятся. «Лето возвращается полным ходом, и, по моим оценкам, в августе-сентябре температура будет около нормы, по осадкам — в норме», — заявил специалист.

По его словам, на погоду в этой области страны будет влиять Скандинавский антициклон, который пока не затронет республики Северного Кавказа, где до сих пор находится циклонический волчок. Тишковец отметил, что в пятницу в этих регионах еще может наблюдаться ливневая погода.

Ранее сообщалось, что из-за надвигающихся ливней и гроз в Крыму продлили штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду.

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