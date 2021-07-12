Вакцина «КовиВак» снова появилась в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербург завезли 28 тысяч доз вакцины «КовиВак», которая закончилась в июне

В Санкт-Петербурге снова появилась вакцина от коронавируса «КовиВак», которая закончилась в июне. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Город наращивает темпы вакцинации», — процитировали в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он также добавил, что в городе обеспечивается необходимый запас вакцины от COVID-19.

В сообщении отмечается, что всего в город поступило 1 257 022 комплекта доз вакцины, из которых «КовиВак» составил 28 тысяч, «ЭпиВакКорона» — 27,5 тысяч, а остальное — «Спутник V».

В Смольном также отметили, что в Петербурге на данный момент привито первым компонентом вакцины 1 074 196 человек, из которых цикл полностью закончили 762 103 человек.

Ранее сообщалось, что в России седьмой день подряд зарегистрировали более 700 смертей из-за COVID-19 за сутки. Лидерами по суточной смертности стали Москва (107) и Санкт-Петербург (104).