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Названа доля непьющих россиян

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Социологи назвали долю непьющих россиян. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

По данным аналитиков, более трети опрошенных граждан (38 процентов) не употребляют алкогольных напитков. Чаще речь идет о лицах старше 60 лет.

При этом 25 процентов респондентов (каждый четвертый) выпивают реже одного раза в месяц, а тех, кто употребляет спиртное ежедневно или несколько раз в неделю, оказалось совсем мало — один и четыре процента опрошенных соответственно.

Итоги опроса также свидетельствуют, что 39 процентов россиян считают вино «безвредным», а самый распространенный напиток, который чаще всего пьют россияне, — это пиво (еженедельно — 7 процентов, 1-2 раза в месяц — 16 процентов).

Ранее Всероссийского центра изучения общественного мнения раскрыл отношение россиян к браку. Оказалось, что большинство граждан (71 процент) считает, что союз а паре должен быть зарегистрирован официально.

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