Российских пилотов обяжут делать ПЦР-тесты каждые три дня

Персонал воздушного судна обяжут регулярно делать ПЦР-тесты— Росавиация потребовала от авиакомпаний обеспечить проверку пилотов и бортпроводников на коронавирус не менее одного раза в 72 часа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя главы Росавиации Олега Сторчевого.

Также в документе сказано, что, помимо тестирования, необходимо «организовать работу по проведению иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции».

По словам источника, до этого столь строгих требований о частоте ПЦР-тестирований не было — сроки устанавливались самими авиаперевозчиками. Уточняется, что представитель Росавиации подтвердил подлинность письма, однако никак его не прокомментировал.

1 июля стало известно, что отели Сочи отказались принимать невакцинированных пилотов. Так, гостиницы Краснодарского края разослали письма перевозчикам с информацией о том, что отказываются селить в номера стюардесс и пилотов, находящихся в командировках, без сертификатов о вакцинации.

Ранее сообщалось, что с 1 июля для размещения в гостиницах и пансионатах Краснодарского края путешественники будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест или справку о прививке. С 1 августа меру ужесточат — курорты полностью закроются для невакцинированных россиян. Исключение будет сделано только для туристов, у которых есть медицинские противопоказания к прививкам.