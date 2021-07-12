В Кремле оценили решение ЕС о продлении санкций против России

Решение Европейского Союза (ЕС) о продлении санкций против России не создает новых перспектив для улучшения двусторонних отношений. Так его оценил официальный представитель президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 12 июля.

«Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условиях», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он также высказался о том, как соотносится решение Брюсселя о продлении санкций с предложением канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о переговорах на высшем уровне между ЕС и Россией. По словам Пескова, члены Евросоюза придерживаются разных точек зрения по вопросу выстраивания отношений с Москвой.

«Инициатива Берлина и Парижа о налаживании контактов не была поддержана многими странами-членами Евросоюза», — констатировал представитель Кремля.

12 июля Европейский союз продлил на полгода экономические санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. Санкции останутся в силе до 31 января 2022 года. Сообщается, что решение было принято по итогам оценки выполнения Минских соглашений.