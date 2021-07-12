Женщина сбросила 23 килограмма за девять месяцев и раскрыла свой метод похудения

Женщина из британского города Ноттингем, графство Ноттингемшир, сбросила 23 килограмма за девять месяцев и раскрыла свой метод похудения. Своей историей она поделилась с Daily Mirror.

39-летняя Луиза Кларк (Louise Clarke) дала себе слово похудеть в мае 2020 года. Незадолго до этого у нее родились сестры-близнецы Вайолет и Тея, и она располнела до 85 килограммов при росте 160 сантиметров. Несмотря на это, женщина несколько месяцев не решалась изменить образ жизни. Из-за ухода за детьми у нее не оставалось сил для готовки, поэтому она часто заказывала фастфуд и пончики и наедалась на ночь.

Кларк удалось взять себя в руки и озаботиться диетой лишь осенью. В октябре она начала считать калории и полностью отказалась от сладкой и вредной пищи. Прежде женщина ела много сладкого, обедала гамбургерами и картошкой-фри и никогда не отказывала себе в шоколаде и чипсах. Теперь она завтракает тостом из бездрожжевого хлеба с яйцом, арахисовым маслом или домашним джемом. На обед ест салат из тунца и йогурт или фрукты. А на ужин у нее тако с куриным фаршем, пико-де-гайо (мексиканское блюдо из помидоров, белого лука и перца чили), рис, авокадо и фруктовое желе без сахара.

Благодаря новой диете женщине удалось похудеть до 62 килограммов. «Я горжусь собой и чувствую себя сильной. Теперь я могу достичь гораздо большего, чем когда-либо надеялась», — делится впечатлениями Кларк.

Ранее сообщалось, что жительница Индии сбросила 20 килограммов и поделилась своим методом похудения. Женщина стала придерживаться интервального голодания и составила план питания.