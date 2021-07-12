Россиянин кулаком ударил женщину по лицу на глазах у ребенка

В Кирове местный житель сильно ударил женщину на улице на глазах у ребенка. Об этом сообщается в группе «Новости Кирова» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Грибоедова вечером 7 июля. Женщина подходила к подъезду вместе со своим сыном. Между ней и мужчиной завязался разговор, после чего он кулаком ударил россиянку по лицу. От удара она упала и ударилась о металлическое ограждение.

По информации МВД, женщина написала заявление в полицию, упомянув, что с агрессором была не знакома. Мужчину нашли и доставили в отделение полиции, им оказался кировчанин 1994 года рождения, пишет РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянин устроил дебош, отказавшись надеть маску на борту самолета, и избил полицейского при задержании. Инцидент произошел на борту рейса Махачкала — Москва. 29-летний пассажир отказывался надевать маску и настаивал, что имеет право не использовать средство индивидуальной защиты на борту. Бортпроводникам пришлось вызвать наряд полиции.