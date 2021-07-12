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Определены наиболее уязвимые к жаре категории россиян

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Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко, хирург-кардиолог Алексей Федоров назвал наиболее уязвимые к жаре категории граждан. В интервью «Ленте.ру» он сообщил, как таким людям спасаться от зноя.

«Жара в первую очередь влияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть гипертоников, людей с ишемической болезнью сердца и тех, у кого были инфаркты или инсульты. Также жаркая погода вредна людям с заболеваниями дыхательной системы, с хронической обструктивной болезнью, тем, у кого изменена емкость легких. Им и в обычной жизни сложновато дышать, а так им вообще тяжело, когда воздух горячий», — поделился врач.

Федоров дал несколько указаний людям, принадлежащим к вышеперечисленным категориям граждан. Врач убежден, что соблюдение этих советов позволит предотвратить ухудшения самочувствия.

«Таким людям нужно стараться пребывать в кондиционируемом помещении. Меньше перемещаться, уменьшить физическую нагрузку, соблюдать питьевой режим и четко принимать препараты, которые предписаны врачом», — заметил хирург-кардиолог.

Ранее в МЧС рассказали о продолжительности сильной жары в Москве.

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