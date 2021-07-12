Жириновский привился от коронавируса второй раз и назвал вакцину

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что сделал повторную прививку от коронавируса, озвучив при этом название вакцины — «КовиВак», разработанный центром имени Чумакова. Об этом в понедельник, 12 июля, политик написал в своем Telegram-канале.

«Уровень антител постепенно снижается, потребовалось усиление защиты организма», — пояснил Жириновский свое решение о ревакцинации.

Он также рассказал, что в первый раз вакцинировался от коронавируса в сентябре 2020 года препаратом «Спутник V».

Ранее ученые объяснили популярность препарата от коронавируса «КовиВак» среди россиян. По словам директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, информационная кампания «КовиВака» накладывается на консервативность жителей страны. Вакцина создана по хорошо известной технологии, а люди скептически относятся к иным способам изготовления, как у «ЭпиВакКороны» и «Спутника V».

Накануне, 11 июля, стало известно, что поступившая в павильоны «Здоровая Москва» вакцина «КовиВак» закончилась менее чем за сутки. В пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы сообщили, что жителям столицы предложили оставить контактные данные для прививки в другой день.