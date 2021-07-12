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Яшин решил уйти с поста главы муниципалитета Красносельского района Москвы

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Глава муниципалитета Красносельского района Москвы Илья Яшин объявил об уходе со своего поста. Об этом в понедельник, 12 июля, он написал на своей странице в Facebook.

«В конце месяца закончится мой отпуск, после чего я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах», — заявил Яшин.

Он уточнил, что это связано с запретом избиркома на участие в довыборах в Московскую городскую думу. Комиссия сослалась на закон, который запрещает избираться причастным к поддержке экстремистских и террористических организаций. Это решение впоследствии подтвердил Мосгорсуд.

Яшин обжаловал вердикт и готов обращаться в последующие инстанции, однако, как он сам заметил, «дорога на выборы фактически закрыта».

Преемника Яшина на посту главы района изберут 27 июля. Его соратники выдвинут на этот пост Елену Котеночкину. «Независимых голосов в совете для ее избрания вполне хватает», — заявил депутат.

«Считаю правильным, чтобы в ближайший год муниципалитет возглавлял человек, который и поведет команду независимых кандидатов на следующие выборы», — написал Яшин, отметив, что не собирается уезжать из России.

В марте полиция в Москве задержала участников форума «Муниципальная Россия», который проводила в Москве организация, признанная нежелательной в России. Среди задержанных Сергей Соколов, Юля Галямина, Евгений Ройзман, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза.

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