Зеленский обсудил деолигархизацию на Украине с президентом Германии

Украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Детали беседы стали известны из выступления пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова на брифинге, сообщает «Страна.ua».

По его словам, лидеры обсудили меры по борьбе с COVID-19 и вакцинацию в обеих странах, а также коснулись процесса проведения всесторонних реформ на Украине.

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Особый интерес у Штайнмайера вызвал внесенный Зеленским в Верховную Раду законопроект об олигархах, ограничивающий их действия в политической сфере и запрещающий покупку объектов большой приватизации. По мнению немецкого лидера, процесс деолигархизации позволит сделать инвестиционный климат в стране более прозрачным и привлекательным для немецких компаний.

Никифоров уточнил, что стороны не коснулись вопросов по строительству российского газопровода «Северный поток-2», так как эта тема отведена для обсуждений с канцлером Германии Ангелой Меркель. Также в обсуждениях не упоминалась формула Штайнмайера.

11 июля Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию. Ранее сообщалось, что в ходе визита украинский лидер попросит Меркель остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2», а также обсудит дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Востоке Украины.

Формула Штайнмайера — механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов. Была предложена Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года. Является одним из наиболее спорных положений Минских соглашений.