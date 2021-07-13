Украинские военные обстреляли из гранатометов села на юге ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из гранатометов села Коминтерново и Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Как сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), в общей сложности по населенным пунктам было выпущено более 80 снарядов. Огонь велся из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия.

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Отмечается, что под обстрел попал поселок Александровка на окраине Донецка. По его территории были выпущены четыре залпа из РПГ. Сведений о жертвах и пострадавших в результате обстрела пока не поступало.

Украинские военные также сообщали об обстреле со стороны ополченцев. По данным Киева, под пулеметный и гранатометный огонь попали позиции ВСУ в районе Золотого и Катериновки. В районе линии разграничения была замечена группа донецких беспилотников. Информации о погибших и пострадавших с украинской стороны к настоящему времени нет.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Горловку и Донецк. По жилым массивам и промышленным объектам были выпущены 24 мины калибром 120 миллиметров, также применялись гранатометы СПГ и стрелковое оружие.