Вратарь сборной Италии объяснил отсутствие реакции на победу в финале Евро

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма объяснил отсутствие реакции в первые секунды после победы в финале чемпионата Европы над англичанами. Его слова приводит Sky.

«Я не праздновал, потому что даже не понял, что мы выиграли», — сказал Доннарумма. После отражения решающего удара в серии послематчевых пенальти голкипер без какой-либо реакции вышел из ворот и начал праздновать только после того, как к нему подбежали партнеры по сборной.

Доннарумма был признан лучшим игроком чемпионата Европы по футболу. Итальянец стал первым вратарем в истории, получившим награду.

11 июля сборная Италии обыграла англичан в финале Евро. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались итальянцы — 3:2. Доннарума отразил решающий удар в исполнении Букайо Сака.