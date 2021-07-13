Фанат посвятил тату несостоявшейся победе сборной Англии на Евро

Британский футбольный фанат Льюис Холден посвятил тату несостоявшейся победе сборной Англии на чемпионате Европы. Об этом сообщает The Mirror.

Он рассказал, что после победы команды в полуфинале турнира он был настолько уверен в том, что англичане станут чемпионами Европы, что решился набить тату с трофеем и фразой «Англия — чемпион Евро-2020». Фанат добавил, что записался к мастеру, находясь в состоянии алкогольного опьянения, однако несмотря на поражение сборной, он не собирается удалять рисунок.

В финале Евро сборная Англии проиграла национальной команде Италии в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2. Три промаха совершили темнокожие игроки англичан Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо.

Англичане никогда не побеждали на континентальном первенстве. Лучшим достижением на Евро для команды стали бронзовые медали в 1968 году. Свою единственную победу на международном турнире сборная Англии также одержала дома, обыграв Германию в финале чемпионата мира в 1966 году.