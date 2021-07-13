Выбраны лучшие голы Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал лучшие голы чемпионата Европы-2020. Об этом сообщается в Instagram организации.

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В десятку лучших попали голы итальянца Лоренцо Инсиньи в ворота Бельгии, француза Поля Погба — в ворота Швейцарии, хорвата Луки Модрича — в ворота Шотландии, бельгийца Кевина Де Брейне — в ворота Дании, чеха Патрика Шика — в ворота Шотландии, датчанина Миккеля Дамсгора — в ворота Англии, испанца Альваро Мораты — в ворота Италии, украинца Андрея Ярмоленко — в ворота Нидерландов, итальянца Федерико Кьезы — в ворота Испании и португальца Криштиану Роналду — в ворота Венгрии.

Ранее УЕФА назвал символическую сборную Евро-2020. Лучшим вратарем стал итальянец Джанлуиджи Доннарумма. В четверку защитников попали англичане Кайл Уокер и Гарри Магуайр, а также итальянцы Леонардо Бонуччи и Леонардо Спинаццола. Тройку полузащитников составили датчанин Пьер-Эмиль Хейбьерг, итальянец Жоржиньо и испанец Педри. Тройка нападающих выглядит следующим образом: Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия) и Рахим Стерлинг (Англия)﻿.

11 июля сборная Италии победила англичан в финале турнира. Основное и дополнительное время завершилось вничью (1:1), в серии пенальти сильнее оказались итальянцы.