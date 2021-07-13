Появилось видео речи главного тренера сборной Италии перед финальным матчем Евро

Появилось видео речи главного тренера сборной Италии Роберто Манчини перед финальным матчем чемпионата Европы против национальной команды Англии. Ролик доступен в Twitter RaiSport.

На видео Манчини называет стартовый состав команды, а затем говорит: «Вы знаете, кто вы, мы здесь неслучайно. Мы хозяева своей судьбы. Вы знаете, что должны делать».

В финале сборная Италии одержала победу над национальной командой Англии в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли». До этого сборная Италии единственный раз становилась чемпионом Европы в 1968 году.