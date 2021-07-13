На российском военном предприятии похитили технику на 80 миллионов рублей

Директор хабаровской строительной компании похитил технику на 80 миллионов рублей

В Хабаровском крае на военном предприятии похитили строительную технику стоимостью 80 миллионов рублей. Об этом сообщает Главная военная прокуратура.

По версии следствия, директор регионального филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военное строительное управление №6» и руководитель коммерческих организаций Амурской области составили фиктивный договор аренды и похитили 24 единицы строительной техники на 80 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело статьям 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

Дела возбуждены по материалам военной прокуратуры Восточного военного округа (ВВО) после проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.