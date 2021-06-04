Арестован похитивший у Минобороны почти 900 миллионов рублей бизнесмен

В Москве был арестован технический директор компании «Аникс» Сергей Федосеев, обвиняемый в хищении почти 900 миллионов рублей у Министерства обороны. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Афера была совершена в ходе исполнения контракта для главного автобронетанкового управления (ГАБТУ), которому требовалось поставить более 230 тысяч автомобильных аккумуляторных батарей в 2017-2019 годах. Расследование мошенничества в особо крупных размерах началось 3 марта 2020 года после проверки.

По версии следствия, при помощи различных махинаций у Минобороны было похищено 860,3 миллиона рублей, выделенных на государственный оборонный заказ. В июне 2020 года Федосееву была назначена подписка о невыезде, а в ноябре того же года предъявлено обвинение. Суд постановил поместить фигуранта под домашний арест, однако он по телефону угрожал свидетелям и всячески препятствовал расследованию уголовного дела. После этого было принято решение о заключении технического директора компании «Аникс» под стражу.

Ранее московский суд приговорил полковника в отставке Сергея Лучанинова к четырем годам колонии за мошенничество с деньгами Минобороны. Они с подельником получили 212 миллионов рублей на исследование военных и гражданских радиоэлектронных средств, чтобы не допускать их пересечения в эфире, однако в ходе проверки выяснилось, что организация была подставной и не имела специалистов, чтобы выполнять такие расчеты.