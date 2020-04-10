СКР вскрыл многомиллионные хищения при создании российских боевых роботов

Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР) расследует объединенное уголовное дело о хищении бюджетных средств при создании российских военных роботов-разведчиков. Об этом в пятницу, 10 апреля, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, речь в деле о хищении идет о робототехническом комплексе «Уран-9». Комплекс должен был вести разведку, заниматься огневой поддержкой, а также уничтожать бронетехнику противника. Однако в Сирии, когда шли боевые действия, специалисты нашли у «Уран-9» несколько недостатков.

По информации газеты, следствие идет уже на протяжении нескольких лет — первое дело было возбуждено в 2017 году по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении неустановленных должностных лиц Минобороны и ОАО «766 Управление производственно-технологической комплектации». Минобороны России, которое признано потерпевшей стороной, заявило иск на сумму 29 миллионов рублей.

В апреле 2019 года было возбуждено второе уголовное дело в отношении должностных лиц 766 УПТК, строительной компании ЗАО «СК Генъинвест» и ООО «Отраслевой стандарт», занимающегося производством крепежных изделий. Также фигурантом этого уголовного дела стала компания СЕТ-1. В это же время было заведено третье уголовное дело, в котором фигурировали должностные лица 766 УПТК и появились фигуранты из НПО «Эшелон», которые разрабатывают средства защиты информации и программного обеспечения. Все три дела были объединены в одно производство. Пока единственным обвиняемым проходит замдиректора инновационной компании СЕТ-1 Евгений Хлебтиков. Он свою вину не признает.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru