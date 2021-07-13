Российские врачи объяснили частый побочный эффект после прививки от COVID-19

Терапевты объяснили боли в руке после вакцинации от COVID-19

После вакцинации от COVID-19 у пациентов может болеть рука. Частый побочный эффект после прививки объяснил врач-терапевт Виктор Лишин в интервью Ura.ru.

По его словам, это происходит из-за реакции после взаимодействия кожи и мышц с препаратом, ведь вводится сразу большое количество компонента.

«В месте инъекции большая концентрация вещества, которому нужно время, чтобы распределиться по организму», — уточнил специалист. Он добавил, что после вакцинации может быть затронуто нервное окончание. Именно поэтому укол покажется болезненным, подчеркнул Лишин.

В свою очередь, врач-терапевт Лариса Алексеева отметила, что рука может болеть из-за технической погрешности врача, который делал прививку.

Ранее профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн развеял слухи о серьезных побочных эффектах прививки от COVID-19. Он рассказал, что вакцинация едва ли может привести к резким психическим расстройствам, а также деменции.

