Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Завтра
01:15 (Мск)
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
Кубок Либертадорес • 1/8 финала. 1-й матч
Серро Портеньо
Асунсьон, Парагвай
Завтра
01:15 (Мск)
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кубок Либертадорес • 1/8 финала. 1-й матч
Милуоки Бакс
Милуоки
15 июля
04:00 (Мск)
Финикс Санз
Финикс
НБА - плей-офф • Финал. 4-й матч
Зенит
Санкт-Петербург
17 июля
19:00 (Мск)
Локомотив М
Москва
Суперкубок России • Финал
Последние новости
Украина захотела наказать «Газпром» с помощью Европы
Россиянин убил возлюбленную после публикации совместного селфи
Названы премущества российского пистолета Лебедева перед австрийским Glock
Принц Уильям отказался терпеть «глупости» принца Гарри и его супруги
Замена окон в доме 1906 года на «белый пластик» вызвала гнев у россиян 
В российском регионе откроют ковидный госпиталь для младенцев
В Верховной Раде прокомментировали статью Путина
РФПИ указал на ложные факты в сообщении Reuters о «Спутнике V»
Названы вероятные причины отставки Авакова
Двое мужчин изнасиловали туристку и оставили ее умирать в номере отеля
Новости партнеров
Прослушать новость

УЕФА открыл дело в отношении Англии после финала Евро

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Laurence Griffiths / Reuters
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Англии после финального матча Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении Англии по итогам финального матча чемпионата Европы против Италии. Об этом сообщается на сайте организации.

В УЕФА расследуют инцидент, когда болельщик выбежал на поле. Кроме того, организация проведет разбирательства относительно использования английскими болельщиками пиротехники и их поведения во время исполнения национального гимна Италии.

В финале Евро сборная Англии проиграла национальной команде Италии в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2. Англичане никогда не побеждали на континентальном первенстве. Лучшим достижением на Евро для команды стали бронзовые медали в 1968 году.

До этого УЕФА открывал дисциплинарное дело против англичан после полуфинального матча Евро. Команду обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч евро за использование болельщиками лазерной указки и пиротехники, а также за поведение фанатов во время исполнения национального гимна Дании.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сборная Италии обыграла Англию в серии пенальти и стала чемпионом Европы
УЕФА наказал Англию по итогам полуфинала Евро с Данией
УЕФА открыл дело в отношении Англии после полуфинала Евро с Данией
Другие материалы рубрики
Спорт00:01 6 июня

«С такой игрой нельзя мечтать о победе»

Чемпионат Европы по футболу стартует через неделю. Чего ждать от сборной России?
17:5510 июля

Семин поделился мнением о Сталине

15:1710 июля

УЕФА наказал Англию по итогам полуфинала Евро с Данией

14:1710 июля

Черчесов оценил игру Дзюбы на Евро

Спорт00:22 4 июня
Хоккеисты сборной России

«Это фантастическое позорище»

Сборная России по хоккею проиграла канадцам и вылетела с чемпионата мира
13:4510 июля

Черчесов объяснил желание дать пресс-конференцию после Евро

13:1710 июля

Перешедший в европейский клуб футболист сборной России высказался

11:4510 июля

Макгрегор анонсировал смерть Порье в октагоне

Спорт00:02 1 июня

«Он разрушил свою жизнь».

Нападающего сборной СССР называли самым хитрым хоккеистом мира. Почему он умер в нищете?
11:0710 июля

Стало известно об отсутствии предложения Слуцкому возглавить сборную России

10:0610 июля

Губерниев отреагировал на возможный уход Марио Фернандеса из сборной России

09:2610 июля

Назван самый ненавистный спортсмен мира

Россия
Ножи, кулаки и разбитые машины.
 
Коронный укол.
Как проходит в столице прививочная кампания
Как Борис Ельцин смешил народ и стал первым мем-президентом России?
 
«Белье высыхает по дороге до сушилки»
 
Все материалы
Мир
Кража стрелочного указателя сотрудником посольства США попала на видео
Шесть человек погибли в ходе жестких протестов в ЮАР
Боевики «Талибана» захватывают власть в Афганистане.
Почему США и НАТО не смогли спасти страну от разрухи и хаоса?
В Госдуме назвали срочную пограничную операцию ЕС очередными глупостями
«Америка ищет внешних врагов»
Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола?
В МИД России заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела Кубы
Войны за морское господство ушли в прошлое.
Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
Все материалы
Бывший СССР
Мэр украинского города улетит в космос
Единый русский народ и проект анти-Россия.
Главное из статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»
Зеленский сравнил Украину и Россию с библейскими персонажами
Начались переговоры Путина и Лукашенко
Китайское предложение.
Как Пекин распространяет свое влияние на постсоветском пространстве?
Зеленский остался доволен встречей с Меркель в Берлине
Продаться подороже.
Украина хочет стать главным партнером Китая на пути в Европу. Что придется отдать взамен?
Все материалы
Экономика
Boeing выявил новые дефекты в Dreamliner
В Госдуме предложили бороться с ростом цен на еду с помощью пошлин
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
НМЖК построит самый большой в России комплекс по переработке масличных культур
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Бензин в России подорожал до исторического рекорда
Компенсационный рост.
Как агрохолдинги превращают продовольственную безопасность в доходный инструмент
Все материалы
Силовые структуры
Бывший глава Коми Торлопов вышел на свободу условно-досрочно
Полина БанниковаНесвободное падение.
Москвичка погибла, выпав из окна. Как родители пытаются доказать, что их дочь не самоубийца?
Смотрящего за Москвой вора в законе обвинили в двух убийствах
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Надругавшемуся над российскими школьницами педофилу вынесли приговор
«Утопил людей — отвечай!»
Десять лет назад в катастрофе на Волге погибли 122 человека. Что погубило теплоход «Булгария»?
Против российской судьи возбудили дело из-за взятки в 50 тысяч долларов
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Вратарь сборной Италии объяснил отсутствие реакции на победу в финале Евро
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Нурмагомедов назвал ошибку Макгрегора перед боем с Порье
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
Президент МОК назвал японцев китайцами
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Самая сексуальная атлетка мира показала фото в узком топе с глубоким декольте
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
Российский параатлет ответил Собчак на критику проекта «Одной ногой в Токио»
Российский квантовый центр официально открыл офис в инновационном центре «Сколково».«Это мощный инструмент развития»
Где в России создают прорывные разработки и новые технологии
Назван самый опасный для личных данных россиян мессенджер
Звезда «Уральских пельменей» прилетела во Францию и пожаловалась на ограничения
Наркотики, тюрьма, заговоры:
 
Все материалы
Ценности
Фанаты обругали Бузову за фото в оголяющем грудь топе
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Популярная модель сравнила «умение стареть» российских и европейских женщин
Работающая строителем модель рассказала о тяжелом детстве в российском интернате
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Возлюбленные с тату во все тело оголились на пляже и подверглись травле
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала способ сделать привычные блюда более полезными для фигуры
«Осталась бы, сейчас зажигала бы в Кремле и жила припеваючи»
История россиянки, перебравшейся в Великобританию
Диетолог раскрыл способ выбрать качественную питьевую воду
Легендарные старцы жили больше 150 лет.
В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Две пьяные девушки ночью влезли в кафе и приготовили пельмени в холодной воде
«Все выглядит угнетающе»
История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
116-килограммовая женщина похудела на 50 килограммов и раскрыла секрет успеха
Все материалы
Kia показала обновлённое семейство Ceed
Такая разная вседорожность: Volvo V60 Cross Country и Infiniti QX50
Выясняем, может ли универсал заменить кроссовер
На продажу выставили 60-летнюю правительственную «Чайку» с мотоциклом «Урал»
Забытые концепты: 20 лет кроссоверу BMW X Coupe
Как мог выглядеть X4, если бы маркетологи не разбрасывались словом «купе»
Преступники не смогли угнать автомобиль из-за механической коробки передач
Видео: самая дешевая BMW против самой дорогой
Блогеры купили BMW за 30 000 рублей и устроили дрэг-рейсинг с BMW M5 CS
Opel Astra сменил поколение и впервые стал гибридом
Все материалы
Среда обитания
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Маршрут построен.
Места, ради которых стоит отправиться в автомобильное путешествие по России
«Чтобы быть казаком, недостаточно крови»
Где и как живут в России настоящие казаки?
На Ставрополье лошади оказались лечебными
Лосей Яшу и Машу выпустили на волю из новосибирского зоопарка
Банк России выпустит посвященные Калуге и республике Коми памятные монеты
В Омской области нашли кухонную утварь XVIII века
Россияне выбрали главные достопримечательности страны
Все материалы