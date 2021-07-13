УЕФА открыл дело в отношении Англии после финала Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении Англии по итогам финального матча чемпионата Европы против Италии. Об этом сообщается на сайте организации.

В УЕФА расследуют инцидент, когда болельщик выбежал на поле. Кроме того, организация проведет разбирательства относительно использования английскими болельщиками пиротехники и их поведения во время исполнения национального гимна Италии.

В финале Евро сборная Англии проиграла национальной команде Италии в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2. Англичане никогда не побеждали на континентальном первенстве. Лучшим достижением на Евро для команды стали бронзовые медали в 1968 году.

До этого УЕФА открывал дисциплинарное дело против англичан после полуфинального матча Евро. Команду обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч евро за использование болельщиками лазерной указки и пиротехники, а также за поведение фанатов во время исполнения национального гимна Дании.