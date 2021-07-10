УЕФА наказал Англию по итогам полуфинала Евро с Данией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал Футбольную ассоциацию Англии (FA) по итогам полуфинального матча чемпионата Европы против Дании. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Организация обязала англичан выплатить штраф в размере 30 тысяч евро. FA наказана за использование болельщиками лазерной указки и пиротехники, а также за поведение фанатов во время исполнения национального гимна Дании.

Встреча прошла 7 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Решающий мяч был забит англичанами в овертайме после исполнения пенальти.

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель отразил удар Харри Кейна с 11-метровой отметки, но отбил мяч перед собой. Нападающий со второй попытки поразил ворота. Перед ударом голкиперу светили в глаза лазерной указкой.

