В Госдуме призвали вернуть матчи между российскими и украинскими командами

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал вернуть матчи между футбольными командами Украины и России. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Парламентарий отметил, что в футболе нет необходимости разводить в турнирных сетках команды из Украины и России. Он призвал не обращать внимания на разногласия между странами. По мнению Свищева, участие в соревнованиях между командами из стран бывшего СССР поспособствовало бы снятию напряжению между государствами.

6 июля сборной Украины запретили поездку в Москву на чемпионат мира по пляжному футболу. В 2019 году команда также не отправилась в Россию на квалификационный этап к ЧМ.

На данный момент российские и украинские команды не играют друг против друга до стадии плей-офф на турнирах, проводимых под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Данная мера принята еще летом 2014 года.