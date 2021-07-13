Российская женщина-судья рассказала о сложностях работы на матчах мужских команд

Российская женщина-судья Анастасия Пустовойтова рассказала о сложностях работы на матчах мужских команд. Ее интервью выпустило издание Afisha Daily в рамках спецпроекта «У футбола женское лицо», посвященного женщинам в российском футболе.

Пустовойтова заявила, что ей тяжело урегулировать конфликты, так как она не обладает достаточным авторитетом для мужчин-футболистов. «Мужчин сложно успокоить, если конфликт уже разгорелся. Даже моя выставленная рука с призывом остыть и отойти от арбитра может быть воспринята как агрессивный жест. И в этот момент действительно боишься, что кто-то из игроков применит против тебя физическую силу», — рассказала она.

Пустовойтова является рефери категории ФИФА и неоднократно обслуживала международные встречи в женском и юношеском футболе. В марте 2020 года она впервые работала на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Ахматом» в качестве резервного арбитра. В апреле 2021 года она была назначена главным судьей на встречу Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Чертаново» и «СКА-Хабаровском». В сезоне-2011/2012 Российский футбольный союз (РФС) признал Пустовойтову лучшей женщиной-арбитром страны.