Пьяный россиянин упал с козырька балкона и попал на видео

В Первоуральске пьяный мужчина упал с козырька балкона и попал на видео

В Первоуральске пьяный россиянин упал с козырька балкона. Видео публикует Telegram-канал «Двач».

На кадрах видно, как мужчина стоит на козырьке балкона. На место происшествия уже приехали пожарные. Они протягивают лестницу до четвертого этажа, чтобы россиянин мог спуститься. Сначала он лежит на козырьке, потом встает и пытается забраться на лестницу, но его шатает в разные стороны. Не удержавшись на ногах, он падает с балкона. На этом видеозапись заканчивается.

По данным канала, мужчина госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в пьяный россиянин в Краснодаре сбросил на чужой автомобиль с балкона 11-ого этажа три ноутбука, системный блок и монитор. Позже его задержали. Причины своих действий он объяснять отказался.

