Лучший игрок Евро сменил клуб

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, ставший лучшим игроком чемпионата Европы-2020, перешел во французский ПСЖ. Об этом сообщается на сайте команды.

Голкипер сменил клуб на правах свободного агента. Контракт с итальянцем рассчитан до 30 июня 2026 года.

Доннарумма — воспитанник академий «Наполи» и «Милана». За основную команду «россонери» он выступал с 2015 года. Также на счету спортсмена 33 матча за сборную Италии.

Итальянец был признан лучшим игроком чемпионата Европы по футболу. Итальянец стал первым вратарем в истории, получившим награду.

11 июля сборная Италии обыграла англичан в финале Евро. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались итальянцы — 3:2. Доннарума отразил решающий удар в исполнении Букайо Сака.