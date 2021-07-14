Стали известны подробности о критическом состоянии Петра Мамонова

Стало известно, что сердце музыканта и актера Петра Мамонова уже не держит давление. Подробности о состоянии здоровья сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По данным издания, артисту подключили аппарат с дозатором в вену, который подает препарат, чтобы сердце не останавливалось. Также отмечается, что две недели назад у Мамонова отказали почки. Ему установили мультфильтрат для гемодиализа. На данный момент основатель группы «Звуки Му» находится в состоянии сопора. У него диагностирована полиорганная недостаточность и пневмония.

«Легкие целиком и полностью на ИВЛ. Он находится в коме. Сегодня уже 18-е сутки. Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее. Кошмар сейчас будет. Мне тяжело... Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там», — цитирует супругу музыканта Пятый канал. По словам Ольги Мамоновой, последние дни она почти не спит.

Ранее у Петра Мамонова начался сепсис. Врачи не смогли вывести его из комы. Артисту делают переливание крови. Отмечается также, что дежурный батюшка его пособоровал и причастил.

1 июля стало известно, что Петр Мамонов был госпитализирован в больницу в Коммунарке. У 70-летнего основателя рок-группы «Звуки Му» был диагностирован коронавирус.