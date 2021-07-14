Заброшенные сельскохозяйственные земли назвали преимуществом России

В условиях глобального кризиса исчезновения лесов, вызванного деятельностью человека, у России есть преимущества для развития аграрного сектора. Сейчас в стране, по оценкам экологов, заросло лесом около 60-70 миллионов гектаров заброшенных сельскохозяйственных земель, сообщили в Boston Consulting Group (BCG). Совместно с Всемирным фондом дикой природы компания подготовила отчет «Цепочки поставок без обезлесения и перепрофилирования земель: руководство к действию» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Специалисты обратили внимание на то, что в период с 2001 по 2015 год на производство сельскохозяйственных товаров приходилось 39% мировых потерь лесного покрова. В среднем каждый год в мире уничтожается 10 миллионов гектаров леса. Как обнаружили исследователи, более половины ущерба, связанного с обезлесением и перепрофилированием земель, приходится на животноводство, а также производство пальмового масла и сои. Основную вину за исчезновение лесов эксперты возлагают на животноводство, на него за анализируемые годы пришлось 37 процентов негативного воздействия.

В BCG подчеркивают, что для защиты экологии уже сейчас надо принять ряд мер — сформировать достоверную оценку поглощающей способности леса, усовершенствовать систему учета этого природного ресурса, а также стимулировать развитие отрасли лесопромышленного комплекса.

При этом там подчеркивают, что бизнесу нужно нарастить собственные усилия в области спасения леса. «Крупные компании должны сотрудничать друг с другом, а также с представителями общественности и финансового сообщества, чтобы убедить всех участников товарной цепочки поставок взять на себя более смелые коллективные обязательства и принять конкретные меры»,— отметил Николас Каханер, управляющий директор и старший партнер BCG.

Сейчас предприятия не спешат брать на себя обязательства по прекращению обезлесения, а сделавшие это, не всегда отчитываются о своем прогрессе. При этом из 41-46 процентов компаний, которые сообщают о результатах, лишь 55 процентов заявляют, что им удается добиться успеха.

В BCG считают, что добровольных обязательств компаний при всей их важности недостаточно. Инициативность со стороны предприятий и покупателей должна сопровождаться и жестким государственным регулированием, что позволит

добиться цепочки поставок, исключающей обезлесение и перепрофилирование земель. Помимо властей, поддержка нужна и от финансового сектора и неправительственных организаций.

При этом в России проблема исчезновения лесов, как отметили специалисты, связана также с неконтролируемыми вырубками и лесными пожарами. С такой угрозой регионы страны столкнулись и летом этого года. В середине июля проблема обострилась в Челябинской области, где огонь ранее перекинулся на населенные пункты. Грозят пожары и Краснодарскому краю, со сложностями столкнулась также Якутия.

В Европе же, как стало известно в начале месяца, стратегия по усилению защиты леса обернулась неудачей. Инициативы Брюсселя вызвали недовольство лидеров деревообрабатывающей промышленности, которых недавно обвинили также в чрезмерной вырубке леса из-за неточности спутниковых данных.