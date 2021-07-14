Россиян начали обманывать с помощью оборонной промышленности

Специализирующаяся на инфобезопасности компания In4security обнаружила новую схему онлайн-мошенничества. Эксперты выяснили, что киберпреступники начали обманывать россиян с помощью сайтов, якобы связанных с оборонной промышленностью. Об этом сообщается Telegram-канал In4security.

По данным специалистов, мошенники создали страницу, на которой пользователям предлагается инвестировать в военно-промышленный комплекс. «Нужно все это лишь для того, чтобы заманить пользователя на сайт, изображающий биржу, где ему придется внести депозит», — объяснили эксперты.

Как отметили в In4security, чтобы сайт выглядел более достоверным, на нем разместили фейковую цитату президента России Владимира Путина, описания нескольких проектов, а также логотип министерства энергетики.

Последний, как посчитали в компании, достался мошеннической странице от предыдущего шаблона: в компании объяснили, что ранее киберпреступники использовали схему с фейковыми сайтами «Газпром-Инвестиций», с помощью которой также выманивали деньги у пользователей. За два года In4security обнаружила более 500 подобных страниц.

«Все они эксплуатировали один и тот же шаблон, а для придания солидности снабжались еще и фейковой страницей популярного информагентства», — подчеркнули специалисты. Они добавили, что обнаружили несколько других сайтов, построенных на таком же шаблоне, но предлагавших другие виды инвестиций.

Ранее эксперт по кибербезопасности Кирилл Керценбаум рассказал россиянам, как распознать небезопасный сайт.