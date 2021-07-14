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Российские мусульмане будут онлайн проводить жертвоприношения на Курбан-байрам

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Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
В России мусульмане смогут дистанционно принести жертву на Курбан-байрам

Мусульманам в России разрешили принести онлайн-жертвоприношение на Курбан-байрам, который пройдет 20 июля. Об этом во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» рассказал муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман (ДУМ) России Альбир Крганов.

«У каждой религиозной организации есть партнер, который по стандарту халяль исполняет обряд жертвоприношения», — заявили Крганов. Он также отметили, что верующий мусульманин сможет выбрать животное дистанционно, заплатить, после чего пройдет необходимый обряд, а мясо вернут заказчику.

Муфтий подчеркнул, что «ради довольства Всевышнего приносится жертва». Халяльное мясо делится на три части: первая семье, вторая близким, а третья малоимущим.

Ранее сообщалось, что часть россиян получит выходной в связи с празднованием религиозного праздника Курбан-байрам. В понедельник, 19 июля, в Адыгее объявлен предпраздничный сокращенный день. Также выходной 20 июля объявили в Башкирии и Татарстане.

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