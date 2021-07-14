Россияне массово устремились в Турцию вопреки вспышке нового штамма COVID-19

В АТОР заявили об отсутствии отказов от путевок в Турцию из-за штамма «дельта»

Российские туристы массово устремились на турецкие курорты вопреки распространению нового штамма COVID-19 «дельта» в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, отказов от бронирований путевок в страну не наблюдается. «Туристы вопросов про этот штамм не задают, во всяком случае, на данный момент», — добавила спикер.

Как заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, в настоящее время в стране наблюдается вспышка штамма «дельта» — за последнюю неделю количество заражений увеличилось в три раза и достигло 750 случаев.

Ранее в июне российских туристов предупредили о дефиците мест в турецких отелях во время празднования мусульманского праздника Курбан-байрам. Так, в течение десяти дней, с 16 по 26 июля, ожидается наплыв местных жителей на прибрежные курорты. Отмечается, что в этот период, скорее всего, будет затруднено сообщение между аэропортом Антальи и гостиницами Белека, Сиде и Аланьи.