На Украине протестующие ветераны-силовики потребовали встречи с министрами

В Киеве требующие перерасчета пенсий ветераны силовых структур потребовали встречи с министрами. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

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Они просят чиновников выйти к протестующим для обсуждения вопроса перерасчета пенсионных выплат. На некоторых участках перекрыто дорожное движение, о новых столкновениях активистов с сотрудниками Национальной полиции Украины не сообщалось.

Протестующие прекратили попытки прорваться в здание Верховной Рады и отошли от кордона правоохранителей на несколько метров. Некоторые из них делились водой с пострадавшими от слезоточивого газа полицейскими. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, пострадавших и задержанных после попыток штурма здания парламента нет.

13 июля на митинг к зданию Верховной Рады вышли более тысячи силовиков-пенсионеров. Их главное требование состоит в перерасчете пенсионных выплат, о чем неоднократно обещал распорядиться президент Украины Владимир Зеленский. Ветераны снесли металлические ограждения и попытались штурмовать здание Верховной Рады после отказа спикера парламента Дмитрия Разумкова выйти к ним.

На место событий были стянуты сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины. После попытки протестующих штурмовать здание парламента, начались стычки с правоохранителями, которые применили к бывшим силовикам слезоточивый газ.