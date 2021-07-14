Россиянка за деньги сняла порнофильм с участием шестилетней дочери

Жительница Ростовской области за деньги сняла порнофильм с участием шестилетней дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?»

Ролик сексуального характера ей заказал 61-летний житель Ростова-на-Дону.

По версии следствия, в январе мужчина предложил 27-летней жительнице села Новотроицкое Азовского района за вознаграждение снять видеоролик, на котором она совершает действия сексуального характера над шестилетней дочерью. Женщина согласилась на сделку, записала ролик с ребенком и отправила мужчине.

В отношении заказчика видео и исполнителя возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера с участием малолетнего. Оба взяты под стражу.

Ранее сообщалось, что супругу депутата села Покровка Омской области обвинили в съемке порно с участием школьниц. 23-летняя женщина совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними, снимая их на видео, которое потом выкладывала в Telegram-канал.

